Gratis ‘old school’ game over anderhalve meter afstand houden

Het spel is ontwikkeld door het Deurnese Experience Republic , Zoso online developers en Edwin van den Heuvel graphics & animation (beide uit Helmond). In sneltreinvaart: ,,Normaal zit hier twee weken werk in, voor elke partij. Nu ook, maar in kortere tijd. We hebben veel uren in de avond gedraaid en zelfs 's nachts", zegt Mitch Gielen van Experience Republic.



De makers wilde hun creativiteit inzetten om iets te doen. Gielen: ,,Je ziet nu allerlei initiatieven ontstaan, voor de zorg, voor elkaar. Heel tof. Wij moeten toch ook ons steentje kunnen bijdragen, dacht ik.” Flatten The Curve is op de dag van de lancering al 2500 keer gespeeld. ,,Het spel is ludiek, met een knipoog, maar met een serieuze boodschap. We willen de situatie niet ridiculiseren. Als ouders en kinderen elkaar in de haren vliegen omdat ze samen de hele dag thuis zijn, kunnen ze deze game spelen.”