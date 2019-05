Gratis winkelruimte in Helmond is zaterdag van binnen te bekijken

Bijeen­komst Gebruik de Boerderij afgelast

12:20 De dialoogbijeenkomst over mantelzorg, leefbaarheid en erfgoed die donderdagavond 9 mei plaats zou vinden in Natuurpoort De Peel is afgelast vanwege te weinig aanmeldingen. Tijdens deze avond zou onder andere worden gesproken met professionals, belangenorganisaties en burgers over zorg, nieuwe woonvormen en het behoud van (agrarisch) erfgoed. De bijeenkomst had gediend als afsluiting van een reeks avonden over deze onderwerpen naar aanleiding van de documentaire Zorg voor Doy. Op 6 juni is de slotbijeenkomst gepland.