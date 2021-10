Gregoriaans zweeft homogeen door Stiphoutse kerk

RecensieSTIPHOUT - Het is geen eenvoudige muziek, die van Tomas Louis de Victoria, de Spaanse renaissance-componist, die voornamelijk religieuze muziek schreef in polyfone zettingen. Polyfoon zingen is moeilijk, omdat alle stemsoorten een eigen melodische lijn hebben en weinig steun hebben aan elkaar. Zie die lijnen maar eens goed onder elkaar te krijgen!

Ensemble 1685, een projectkoor met zestien ervaren zangers uit Brabant en Limburg slaagde daar onder leiding van Adrián van der Spoel zaterdagavond in de Stiphoutse kerk goed in. De in Argentinië geboren specialist in oude muziek gaf zorgvuldig aan en zette hoog in op afwerking en schoonheid van klank.

Lastige missie

Het aangename resultaat daarvan kon niet helemaal verhullen dat de muziek iets te hoog gegrepen was voor de zestien zangers. Het is uitdagend om deze zo nauw verweven noten te zingen, maar voor een koor dat tweemaal per jaar bij elkaar komt en dan in relatief korte tijd een programma neer wil zetten, is dit een lastige missie.

Ben je niet zeker, dan aarzel je. En dat was te horen aan de inzetten, de gereserveerde expressie en de hier en daar onstabiele intonatie. In de minder kwetsbare werken van de Guatemalteekse componist Santa Eulalia (ca 1600) - ongetwijfeld uit de bibliotheek van Van der Spoel, die al jaren een lans breekt voor barokmuziek uit Zuid-Amerika - voelden de zangers zich meer op hun gemak. De mooie koorklank kreeg daardoor meer kans om tot ontwikkeling te komen. Dit was ook het geval in de (eenstemmige) gregoriaanse melodieën die de verschillende verzen van psalm en hymnes markeerden. Ze zweefden zuiver en homogeen langs het bijzondere metselwerk van de Stiphoutse kerk.

Wie: Ensemble 1685 onder leiding van Adrián van der Spoel

Wat: Trudokerk Stiphout

Waar: zaterdag 16 oktober 2021