Groene en sociale coalitie in Helmond

Speerpunten zijn verduurzaming en vergroening van de stad, armoedebestrijding en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Ook de werkgelegenheid wordt niet uit het oog verloren: ten zuiden van het huidige industrieterrein BZOB en in Varenschut-Noord komt ruimte voor nieuwe bedrijven. Het BZOB-bos, waar veel over te doen is geweest, kan hierdoor behouden blijven.

Dortmans (45) is nieuw in Helmond. Ze groeide op in Someren en is op dit moment directeur van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in Den Haag. Eerder werkte ze onder meer voor de gemeente Den Haag en was ze Statengriffier in Noord-Brabant.