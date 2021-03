Groene laag bij spoor in Brouwhuis moet zaad op z'n plaats houden

Tropenja­ren in de zorg: St. Anna Ziekenhuis helpt personeel op de been te blijven

21 maart GELDROP - Corona zorgt voor tropenjaren in het ziekenhuis. De directie van het St. Anna Ziekenhuis wil daarom onderzoeken of zij personeel kan helpen om - ook thuis - mentaal en lichamelijk fit te blijven. Vijftig medewerkers kunnen meedoen, anesthesiste Esther Lavrijsen is een van de eersten die zich heeft aangemeld.