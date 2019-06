‘Groene Punt’ Helmond: natuur erbij, crossers eruit

Eerste zonneauto van Helmondse Lightyear onthuld

7:03 HELMOND - Het prototype van de eerste particuliere zonneauto van de Helmondse scale-up Lightyear is vandaag onthuld in Katwijk. De Lightyear One, zoals het eerste model heet, vormt het startpunt van Lightyear’s missie om schone mobiliteit voor iedereen beschikbaar te maken.