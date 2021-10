Groene scootertjes van Go Sharing keren niet terug in Helmond, ook geen interesse van andere aanbieders

De groene elektrische scooters van Go Sharing zullen voorlopig niet meer te zien zijn in het straatbeeld van Helmond. En ook die andere grote aanbieder, Felyx, laat weten nog geen plannen te hebben om huurvehikels aan te bieden in de tweede stad van Brainport. Dat geldt ook voor het Duitse bedrijf Tier, dat zichzelf deze week in Nederland introduceerde door 250 e-bikes in Eindhoven uit te zetten.