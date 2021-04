GroenLinks Helmond: ‘Iedereen wint als gemeente zonnepanelen koopt en die verhuurt’

De politiek vergaderde dinsdagavond over het plan van aanpak energiearmoede. Duizenden Helmondse huishoudens hebben het financieel te lastig om hun woning zelf energiezuinig te maken. Huiseigenaren kunnen in de vrije markt vaak geen lening krijgen, bijvoorbeeld als er schulden zijn. Daarom wil het stadsbestuur duizenden huurders en honderden huiseigenaren gaan helpen met adviezen en subsidies .

De fractie van de grootste coalitiepartij GroenLinks kwam met een eigen voorstel. Daarbij koopt de gemeente zonnepanelen; een investering die in 15 jaar wordt afgeschreven. In een rekenvoorbeeld met acht panelen huurt een huishouden deze voor 20 euro per maand. Na 15 jaar heeft de gemeente dan 3.600 euro ontvangen, 600 euro meer dan de oorspronkelijke investering. Het verschil is ter compensatie van renteverlies en andere risico’s.

Voordeel: honderden euro’s per jaar

De huishoudens gaan meteen besparen op hun energiekosten. Want, afhankelijk van de positie ten opzichte van de zon, is de opbrengst van de zonnepanelen volgens GroenLinks zeker 2000 tot 2600 kilowattuur. Dit betekent een opbrengst van 37 à 48 euro per maand. Na aftrek van de huur van de panelen is sprake van een voordeel van 17 tot 28 euro per maand, ofwel honderden euro’s per jaar.