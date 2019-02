GroenLinks wil overlast houtrook meten in Helmondse wijk Rijpelberg

Xperiment houdt de jeugd in Helmond een spiegel voor

9:30 HELMOND - ‘De maatschappij, dat ben jij' is één van de bekendere slogans van Sire. In een maatschappij zijn er over iedereen vooroordelen. Tijdens de voorstelling Xperiment in de Scalazaal aan de Steenweg in Helmond kregen maandag alvast ruim honderd leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege een spiegel voorgehouden. Nog veel meer scholieren komen aan bod.