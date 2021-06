Groenten eten uit moestuinen Sluisdijk toch niet zonder risico; gemeente Helmond adviseert er meteen mee te stoppen

‘Hoe meer groen, hoe koeler het blijft’: inspiratie opdoen voor een groenere tuin op het Klimaat­plein bij Coppelmans

2 juni HELMOND - Na geslaagde proeven op andere plaatsen in het land is er nu ook in Helmond een Groen Klimaatplein. Daar kun je inspiratie opdoen voor een groenere tuin. Die is beter bestand tegen extreem weer zoals hoosbuien en hittegolven en vlinders en vogels komen er graag.