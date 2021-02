Groentewinkel van Bertje Manders gaat na ruim 75 jaar verhuizen: ‘Het wordt een emotionele dag’

Dorien Melis (1938-2021): Natuur en muziek inspiratie voor gevoelige doeken

17 februari De maatschap, of de twee-eenheid is niet meer: naar nu bekend is geworden is vorige week kunstenares Dorien Melis overleden, echtgenote van kunstenaar Johan Claassen. Het echtpaar werkte nauw samen in hun woon- en atelierruimte in de bossen rond Bakel.