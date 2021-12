Groot internationaal drugsonderzoek: diverse invallen, onder meer in Helmond

In Nederland vielen agenten veelal woningen en bedrijfspanden in Limburg binnen. Het ging om adressen in Geleen, Heerlen, Roermond, Landgraaf, Holtum, Limbricht, Weert en dus ook in Helmond. In België werden adressen in de plaatsen Maaseik, Maasmechelen, Heusden-Zolder, Alken, Genk, Bonheiden, Hasselt, Zutendaal en Oudsbergen doorzocht. Dertien personen zijn gearresteerd, onder wie iemand in Brabant.