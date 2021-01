Groot onderhoud in het Bakelsbos

Todo, een geboren beveiliger: ‘Soms ben ik ook een straatvech­ter, dan gaat het om overleven’

11 januari EINDHOVEN - Todo Tahmasian bracht zijn jeugd door in asielzoekerscentra, waar hij de krankzinnigste dingen meemaakte. Inmiddels heeft de Armeniër een succesvol beveiligingsbedrijf in Eindhoven. Tijdens zijn werk krijgt hij steeds vaker met agressie te maken. Maar bang? ,,Mijn grootste angst is nu dat ik geen angst meer ken.”