Groot taboe: ‘Vaak krijg ik als reactie: ik ga iemand toch écht niet vertellen dat ze niet zwanger moeten worden’

Dit is hoe ‘kroonju­weel’ High Tech Campus in handen van partij met diepe zakken kwam

EINDHOVEN - Burgemeester Jorritsma probeerde een deal te voorkomen, Philips zocht in allerijl naar alternatieve kopers. Maar toch kwam ‘kroonjuweel’ High Tech Campus in buitenlandse handen. In Singaporese handen, bleek later. Ondanks dat het staatsfonds uit Singapore een partij met naam is, kreeg de verkoop een wat zure bijsmaak.

27 februari