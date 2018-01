Grote actie tegen witwassen in 't Haagje in Helmond: 3 aanhoudingen

Man (44) die uit huis werd gezet krijgt tien maanden voorwaardelijk voor bedreigen Helmondse ex

25 januari OSS/HELMOND - Een 44-jarige Syriër zonder vaste woon- of verblijfplaats sinds hij het Verdihuis in Oss was uitgezet, heeft donderdagochtend van de politierechter in Den Bosch een geheel voorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden gekregen omdat hij zijn in Helmond wonende ex meerdere keren telefonisch met de dood had bedreigd.