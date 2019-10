Grote Archeologie Prijs gaat naar Helmond, dankzij project rond vuilnisbelt

Ruud uit Deurne bedreigd met koksmes en nu held in Engelse media

26 oktober LIVERPOOL – Ruud van den Einden is er nu, een dag later, nuchter onder. Maar hij realiseert zich dat het ook anders had kunnen aflopen. De 41-jarige Deurnenaar werd vrijdag in de trein tussen Manchester en Liverpool bedreigd door een man met een groot koksmes, maar wist met de hulp van een aantal omstanders de dader te overmeesteren en over te dragen aan de politie.