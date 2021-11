Grote boekenmarkt in Gemert voor goede doelen

,,Om de markt alweer voor de dertigste keer voor elkaar te krijgen, zijn diverse vrijwilligers drie dagen per week, het hele jaar door, bezig met sorteren. Er worden veel boeken gedoneerd, vaak ook door kinderen die boeken van overleden ouders een goede bestemming willen geven. We hebben vijftien categorieën zoals romans, strips, kunst, levensbeschouwing en kinderboeken”, vertelt vrijwilliger Lies van den Bosch (80), die na 21 jaar gaat stoppen om wat meer tijd voor haar man te hebben.

Ook muziek, puzzels en spellen

Muziekkenner Cor Kohlen vult aan: ,,Er is naast boeken een groot aanbod aan muziekdragers, zoals tweeduizend elpees, tweeduizend cd’s, vijftienhonderd singeltjes en duizend dvd’s. Plus nog een aantal muziekboeken.” Hij is tijdens de markt altijd in de buurt voor vragen.

,,En dan zijn er ook nog vier pallets vol puzzels en spellen. De puzzels worden vooraf door een aantal puzzelliefhebbers gelegd zodat er zeker geen stukjes ontbreken,” aldus Eric Planting. ,,En ze zitten in schone dozen die heel zijn,” vult Frank van den Brand aan.

Quote Vogeltje van M. Everma bracht vroeger vlot 30 euro op. Nu raak je het aan de straatste­nen nog niet kwijt Lies van den Bosch, Vrijwilliger Boekenmarkt-MOV

Van den Bosch merkte in die 21 jaar wel veranderingen op. ,,Ken je het boek Vogeltje van M. Everma nog? Dat bracht vroeger vlot 30 euro op. Nu raak je het aan de straatstenen nog niet kwijt. Hetzelfde met de boeken van Konsalik en Kameleon. Alleen de echte klassiekers blijven, zoals die van Annie M.G. Schmidt.”

Het is dan ook niet makkelijk om nieuwe vrijwilligers te vinden. Van hen wordt namelijk wel verwacht dat ze wat verstand van boeken hebben, belezen zijn en schrijvers kennen. Een aantal vrijwilligers heeft voor hun pensioen in het onderwijs gezeten. ,,Behalve ik,” mengt Rien van de Laar zich in het gesprek. ,,Ik ken geen een boek en doe het sjouwwerk.” Daarmee zorgt hij dat de rest wél zijn werk kan doen.

Boeken uitzwaaien

Veel mensen nemen node afscheid van boeken of cd’s. Kohlen herinnert zich de vrouw van negentig die een doos boeken kwam brengen. ‘Jullie doen er wel iets goeds mee, hè?’ wilde ze zeker weten. Kohlen knikte uiteraard ja, waarop ze vertederd naar haar boeken zwaaide en naar buiten liep. Of de man die alle gebonden jaargangen van de Katholieke Illustratie bezat, behalve die van 1929. Lies van den Bosch was er even niet en de man vertrok onverrichter zake. Toen ze terugkwam kon Lies feilloos aanwijzen waar die jaargang lag.

De boekenmarkt is 31 jaar geleden bedacht door voormalig schoolarts Frans Nijst en al die jaren flink gegroeid. Het is te danken aan Wim Biemans dat de markt nog steeds bestaat. ,,We hebben amper kosten,” vertelt voorzitter Ton Gruntjes. ,,Nu Wim is overleden, garanderen zijn vrouw en kinderen nog steeds zijn hele sociale erfgoed. De opslaghal, waar nog veel meer ligt dan die 70.000 boeken die op de markt liggen, mogen we al vijftien jaar gratis gebruiken. En we kunnen beschikken over hun vrachtwagens.”

Diverse goede doelen

Daardoor kan het MOV jaarlijks flink wat geld doneren aan diverse doelen, een stuk of acht sociale projecten in ontwikkelingslanden die volledig gedragen worden en/of geïnitieerd zijn door inwoners van Gemert-Bakel. Het zijn tevens belangrijke motivators voor de vrijwilligers.

De boekenmarkt wordt gehouden in de hal van Biemans op Deel 70 in Gemert. De meeste boeken worden verkocht per kilo. Betalen kan alleen contant. Toegang is 2 euro.