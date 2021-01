Grote bonte specht kers op de taart tijdens vogeltelling in Helmond

Heel wat verschillende vogels zag ze in haar leven. ,,Ik volgde een jaar of 30 geleden een vogelcursus in Asten. Je trok met een ervaren vogelaar de natuur in om vogels te leren kennen.” Het wakkerde haar belangstelling alleen maar verder aan. Frantzen sloot zich aan bij het IVN in Helmond, waar ze een bevlogen lid is van de vogelwerkgroep.