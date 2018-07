Grote brand in BZOB-bos Helmond onder controle

De brandweer kwam rond 17.30 uur met meerdere blusvoertuigen ter plaatse. Het zou gaan om verschillende vuurhaarden die verspreid van elkaar in het bos zijn ontstaan. Er stond twee keer stuk bos in brand van grofweg 100 bij 100 meter.

Getuige W. van Deursen reed op zijn motor van Ommel naar Helmond toen hij ter hoogte van bedrijventerrein BZOB enkele rookpluimen uit de naastgelegen bossen zag opstijgen. ,,Ik had meteen door dat dit geen kampvuurtje was. Dat zag er niet goed uit.” Dus belde hij omstreeks kwart over vijf de brandweer, die even later uitrukte.