Grote corona-teststraat in parkeergarage City Sporthal Helmond

Vanaf volgende week zou de testlocatie in Helmond in gebruik moeten zijn. De testcapaciteit in de regio wordt daarmee in een klap flink uitgebreid. Tot nu toe konden er dagelijks, in de teststraten in Eindhoven en Eersel, in totaal 960 mensen op corona worden getest. Een dergelijke voorziening was er nog niet in Helmond en de Peel. Mensen die zich wilden laten testen, moesten uitwijken naar Eindhoven of Uden.