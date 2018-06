Grote nood aan mensen die met de handen kunnen werken: 'Je moet ze al heel jong enthousiasmeren'

Maar hebben bedrijven daardoor in één klap voldoende vaklui? Of is het slechts symptoombestrijding? Miel Spreeuwenberg van eenmansbedrijf Mechatronic Machinery is het in ieder geval met Van Bree eens: de zaadjes moeten al veel eerder kiemen. Liefst al op de basisschool. Hij is zelf trouwens het schoolvoorbeeld van iemand die voorbestemd was om iets technisch te doen. Al op de basisschool. Daar werden zijn kwaliteiten wegens zijn dyslexie over het hoofd gezien, maar Spreeuwenberg was vastbesloten om zijn techniekknobbel uit te buiten. Via onder meer de praktische leerwegen schopte hij het tot AAE. En juist door het praktische traject, waar nog weleens met dedain over gesproken wordt, had hij naar eigen zeggen een voorsprong op de collega's die alles uit het boekje leerden. ,,Ik had wél al eens een bankschroef aangeraakt. Ik kon wél lassen.'' Nog later ontdekte Spreeuwenberg in China de ondernemer in hem, wat resulteerde in zijn eigen bedrijf Mechatronic Machinery. Hij ontpopte zich tot een lokale pionier qua robottoepassing én vurig pleitbezorger van de techniek.