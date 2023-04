Grote verkeerscontrole bij Berkendonk in Helmond

UIT DE OUDE DOOS Het is koers, in plaats van auto’s razen er fietsen over de Kas­teel-Traverse in Helmond; wie was er bij?

HELMOND - Rijendik staat het publiek op de Europaweg en de Kasteel-Traverse in Helmond om de wielrenners aan te moedigen. Waaghalzen klimmen in lantaarnpalen, op wegwijzers en steigers om alles goed te kunnen zien. Er is een wielerwedstrijd in de stad.