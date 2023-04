Grote winnaar BBB definitief niet in coalitie Aa en Maas: ‘Bewust naar tegenstellingen gezocht’

PSV zoekt naar oplossing voor Baumgartl, die komende zomer vrijwel zeker vertrekt

De kans dat Timo Baumgartl deze zomer definitief vertrekt bij PSV, is erg groot. De 27-jarige Duitser speelt momenteel op huurbasis bij Union Berlin, waar hij af en toe in actie komt. Bij de nummer drie van Duitsland is nog geen definitieve beslissing genomen over een langer verblijf van Baumgartl, in tegenstelling tot media-berichten elders.