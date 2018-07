H2O-festival in Helmond toch weer in textielfabriek Raymakers

De gemeente Helmond had al groen licht gegeven aan de organisatie, maar uiteindelijk vindt de komende editie van het H2O-festival toch níet plaats op het oude Van Gend & Loos-terrein. ,,We zijn het gesprek aangegaan met de eigenaar van het gebouw", vertelt Marcel Stevens van H2O. ,,Verzekeringstechnisch werd het gewoon een heel moeilijk verhaal, omdat er eerst allerlei keuringen in het pand gedaan moesten worden. Het is niet zo dat het in slechte staat verkeert, maar wij zijn wel aansprakelijk voor de veiligheid van de bezoekers. Garanties waren er niet."

Jan Smit en Coldplay

De zaterdag ('Pop-up') is vrij toegankelijk voor publiek. Vanaf 19.00 uur kan men terecht bij de textielfabriek van Raymakers aan het kanaal. Er is dan plek voor live-muziek, straattheater en literatuur. Stevens verwacht dat het nog wat drukker wordt dan vorig jaar. De festivalorganisatie verwelkomde in 2017 in totaal zo'n duizend bezoekers. Mede daardoor kreeg H2O meer subsidie toegewezen. Dat bedrag ging van tienduizend, naar twintigduizend euro. ,,Ik denk dat we nu opnieuw een hele mooie editie krijgen. We moeten nu snel schakelen, wat betreft de locatie", zegt Stevens, die goed contact onderhield met Raymakers. ,,Maar ook de gemeente denkt en werkt met ons mee. We verwachten dat de vergunning snel rondkomt."