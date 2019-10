Hajar Yagkoubi uit Helmond na haar toespraak voor VN: ‘Ik hoop dat mijn boodschap is aangekomen’

Hajar Yagkoubi uit Helmond krijgt applaus na toespraak in New York voor VN

2 oktober NEW YORK/HELMOND - Ze kreeg vijf minuten, maar in die korte spreektijd wist Hajar Yagkoubi (19) de grote zaal van de VN muisstil te krijgen. Haar speech over sociale kloven leidde in New York tot een opvallend enthousiast applaus.