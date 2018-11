Hal vol virtual reality games opent de deuren in Helmond

Onderwijs­in­spec­tie geeft 65-jarige Silvester-Bernadette-school in Helmond goede beoorde­ling

19:00 HELMOND - Het oude hart van Helmond, daar slaat vergrijzing de klok en daarom is het bepaald geen vruchtbare bodem voor een basisschool. Dit is althans het vooroordeel waar scholen in dit gebied tegen moeten opboksen. ‘Er wordt bij ons niet gepingpongd met leraren en middelen.’