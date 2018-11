Handen schudden met Sinterklaas in Helmond, Asten en Gemert

De zwartepieten in Asten hebben geen last van hoogtevrees. Vanaf de kerktoren tokkelden diverse pieten gisteren richting het Koningsplein. Een volle pakjesboot voer 's middags via het kanaal Helmond binnen. In Gemert nam de goedheiligman in het kasteel aan het Ridderplein tekeningen van kinderen in ontvangst. Tevens konden zij daar de Sint de hand schudden.