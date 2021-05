Handige tips en adviezen van Energiehuis nu ook voor naaste buren van Helmond

PEEL - Waarom blijft de huiskamer koud terwijl mijn verwarming op volle toeren draait? Is een warmtepomp een zinvolle investering? Voor antwoord op dit soort vragen kunnen voortaan ook huiseigenaren uit de Peelgemeenten terecht bij het Energiehuis in Helmond.

Het informatieloket voor een duurzamere woning spreidt onder de nieuwe naam Energiehuis Slim Wonen zijn vleugels uit naar zeven aan Helmond grenzende gemeenten.

Quote We hebben geen commerci­eel doel. Wees dus niet bang voor een verkoop­praat­je Berrie Horsten, Energiehuis Helmond

Al sinds 2017 kunnen Helmonders aan de Torenstraat gratis tips ophalen om hun energierekening omlaag te brengen. Een (online) congres volgen over zonnepanelen kan er ook of in de ‘showroom’ een demonstratiemodel van een warmtepomp bewonderen. Maar inmiddels kunnen ook inwoners van Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Geldrop-Mierlo, Laarbeek, Nuenen en Someren via Energiehuis Slim Wonen uitvogelen hoe ze hun huis beter kunnen isoleren.

Veel kennis in huis

Zo vullen de vrijwilligers van de Torenstraat het gat in de Peel dat ontstond na het wegvallen van het Energieloket Zuidoost-Brabant. Van Eersel tot Elsendorp konden huiseigenaren met duurzame plannen voor tips terecht bij deze vraagbaak, maar het werkgebied bleek te groot. ,,Wij hebben veel kennis in huis, dus waarom breiden we niet uit?’’, vroeg voorzitter Berrie Horsten zich af. Het Energiehuis slaat de handen ineen met acht gemeenten, die vanuit hun ‘duurzame’ potjes het loket financieel steunen.

Een must voor de bestuurders. Horsten wijst naar de Regionale Energiestrategie, waarin gemeenten garanderen dat bewoners voor gratis duurzaam advies op een infoloket kunnen rekenen. ,,Maar wij zijn een onafhankelijke stichting’’, stelt Horsten, met klemtoon op onafhankelijke. ,,We hebben geen commercieel doel. Wees dus niet bang voor een verkooppraatje.’’

Leer eigen huis beter kennen

Een Helmonder of Deurnenaar die graag zonder exorbitante rekening in een warm huis woont, krijgt niet een veel te dure warmtepomp door de strot geduwd. Energiebesparend wonen begint bij het beter leren kennen van het eigen huis, weet technisch manager Caspar Eras. ,,Daarvoor kunnen mensen via onze website zelftests doen. Zo is er een quickscan, die de woning een score geeft op besparende maatregelen.’’

Huiseigenaren ontdekken zo waar precies winst te behalen valt. Eras: ,,Maar je hoeft niet direct al die ingrepen in één keer te doen.’’ Maar wat vaak denken Helmonders dat de klimaatdoelen ze met de rug tegen de muur zet, merkt Horsten. ,,Ze kwamen soms in paniek hier binnen. ‘Moeten we meteen van het gas af?’, vroegen ze dan. Het voelt heel benauwend voor ze.’’ Het Energiehuis predikt juist rust. Eras: ,,Een duurzaam plan mag best vijf tot tien jaar duren.’’

Jonge aanwas welkom

Een bataljon van 25 vrijwillige energiecoaches maakt zich hard voor aangepaste huizen in Helmond en omstreken. ,,Pensionado’s’’, geeft Horsten een idee van de gemiddelde leeftijd. ,,Maar jonge aanwas is welkom.’’ Het Energiehuis hoopt die klaar te stomen in een workshop op 31 mei. Maar ook voor die tijd kunnen huiseigenaren al wijzer worden, via online info-avonden over onder meer isoleren.