Hans Bertels moest iemand doden maar hield daar zijn leven lang nachtmerries aan over: ‘Het was hij of ik’

‘Aanloop­stra­ten centrum zijn zwakke plek, ook in Eindhoven’

30 oktober EINDHOVEN - Niet in de Eindhovense binnenstad zelf, maar vooral in de aanloopstraten er omheen kunnen leegstaande winkels omgebouwd worden tot zo'n 227 kleine woningen, heeft Colliers International becijferd. In Helmond is plaats voor zo'n 110 woningen, aldus de vastgoedadviseur.