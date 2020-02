Hans Gruijters liet Helmond groeien, maar als het hem niet beviel liep hij gewoon weg

Hans Gruijters is een beetje een vergeten man, stelt Klaas Tammes. Dat stoort hem. ,,In Helmond is hij bij de fotogalerie in de Kamstraat een beetje weggestopt. Allerlei sporters hangen alleen in een lijst. Hans Gruijters, de man die van Helmond groeistad heeft gemaakt, moet de lijst delen met iemand anders.” De oud-minister verdient meer eer in zijn geboorteplaats, vindt hij.



Tammes presenteerde donderdag de biografie die hij over Gruijters schreef. De titel luidt ‘Verdwaalde intellectueel’. ,,Hij was intellectueel, dat is onmiskenbaar. Daarnaast dwaalde Hans Gruijters een beetje tussen drie pijlers: zijn ambitie, zijn huiselijke omstandigheid en zijn eigenzinnige karakter. Daardoor heeft Hans Gruijters allerlei dingen wél en ook dingen niet kunnen bereiken.”