Happy Sunday Fest Helmond gaat niet door

Extra onderzoek naar dodelijk ongeval in Nederweert, waarbij Helmonder was betrokken

12:03 NEDERWEERT - De politie gaat extra onderzoek doen naar het dodelijk ongeval in Nederweert, waarbij in juni de 18-jarige Fran uit Ell om het leven kwam. Bij het ongeluk was een 20-jarige Helmondse automobilist betrokken.