Harde klappen van de ME bij gespeeld Sinterklaas-relletje in Helmond

VIDEOHELMOND - Gooien met echte pallets versus echte klappen met de wapenstok. De ME bootste langs het kanaal in Helmond een realistische confrontatie na tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet.

Een regen van projectielen daalt neer op de opstomende ME’ers. En daar zit geen spons tussen. Het mag donderdagmiddag dan een oefening zijn voor de potige mannen van de politie, maar dan wel in de categorie ‘realistisch’. De munitie van de acteurs die de Mobiele Eenheid donderdagmiddag in Helmond tegenover zich krijgt, bestaat namelijk uit houtblokken, autobanden en pallets. „Dus gooi geen autoband richting een ME’er als die zich net even omdraait, want dan kunnen we hem afvoeren”, waarschuwde een van instructeurs vooraf al.

Volledig scherm ME'ers oefenen in Helmond rond het kanaal. © Bert Jansen

Winterklaas

Het is de afsluitende oefening in een reeks van drie. Drie keer bootste de Mobiele Eenheid de afgelopen weken langs het kanaal bij de Vossenbeemd ongeregeldheden na tussen voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. En dat alles tijdens een intocht van Sinterklaas. Of ‘Winterklaas’, zoals hij in deze oefening wordt genoemd. ‘Winterklaas, de goed veilig man’. Geintje van de politie.

In totaal worden er drie scenario’s geoefend. Eerst moet een boze menigte worden weggeleid voordat de Sint arriveert. Daarna volgt een confrontatie tussen de voor- en tegenstanders van Zwarte Piet. En in laatste oefening draait het om mensen die zich hebben vastgeketend aan een hek. Vooral in de tweede exercitie gaat het er flink op. De ME komt in actie als er letterlijk vechtpartijen uitbreken. Ondertussen ligt een kind met een ‘hoofdwond’ op de grond en valt er een meisje in het water.

Drenkeling

Die drenkeling wordt gespeeld door Esperanza Visser (12) uit het Brabantse Zeeland: „Het was niet koud. Maar je bent aan het roepen en de kleding wordt nat. Dat maakte het wel zwaar.” Esperanza behoort tot de ingehuurde groep figuranten van het bedrijf 2-Rescue, aangevuld met leerlingen van het ROC in Helmond. In de spoor van haar moeder gaat ze al sinds haar vierde mee met dit soort oefeningen. De heftigste ervaring? „Ik heb ooit klem gezeten in een auto die op de kop lag. Toen moesten ze mij uit de wagen knippen.”