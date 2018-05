Hardloopevenement NightRun Helmond deels verlicht

Interview Op zoek naar jongens­pros­ti­tués op afwerkplek­ken in regio: Het is er heel smerig

17:00 EINDHOVEN - Ze zat in de dubieuze chatboxen van gaywebsites, bezocht de afwerkplekken en hoorde hun wanhopige verhalen. Onderzoekster Daniëlle van Went drong diep binnen in de bizarre wereld van jongensprostitutie in Zuidoost-Brabant.