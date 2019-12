HAS Hogeschool Den Bosch gaat in Helmond meedenken over duurzamer produceren van voedsel

HELMOND - De Bossche HAS Hogeschool gaat in Helmond meedenken over manieren om duurzamer voedsel te produceren. Studenten en docenten gaan met Food Tech Brainport de komende vier jaar tal van proeven en projecten organiseren.

Dat gaat gebeuren in de hal van Food Tech Brainport aan de Scheepsboulevard. Het belangrijkste doel van HAS en Food tech Brainport is het terugdringen van voedselverspilling. Dat willen zij bereiken door zoveel mogelijk restmateriaal te gebruiken en de houdbaarheid van producten te verbeteren.

Dat gebeurt al op kleine schaal op de locatie van Food Tech Brainport. Bekende voorbeelden zijn de ‘milde conserverings- en scheidingstechnologieën’, bijvoorbeeld van het bedrijf Pascal Processing. Dat maakt onder meer guacemolesaus en gesneden ham langer houdbaar door die korte tijd onder hoge waterdruk te plaatsen.

Stages

Met de HAS Hogeschool hoopt Food Tech Brainport vooral voor land- en tuinbouwers nieuwe manieren te vinden om met minder energie en afval voedsel te produceren. „Studenten spelen een belangrijke rol”, meldt Elies Lemkes-Straver, lector Duurzaam Produceren in de agrofoodsector aan de HAS. „Onze ambitie is jaarlijks vier stages, twee projecten en vier beroepsopdrachten te draaien in opdracht van bedrijven.”

De bedoeling is dat Food Tech Brainport uitgroeit tot een kenniscentrum voor kleine en middelgrote voedselbedrijven in het land. Ondernemers kunnen in Helmond zien wat er aan nieuwe technieken mogelijk is en hun producten bij wijze van proef laten behandelen.

Kraamkamer

Flinke groei zit er nog niet in de ‘foodcampus’ van Helmond. Daarom zoekt de organisatie vooralsnog naar partijen die zich er willen vestigen dan wel willen samenwerken op afstand. Eerder verhuisde Foodstarter van de Steenovenweg naar de Scheepsboulevard. Foodstarter is een ‘kraamkamer’ waar bedenkers van nieuw eten kunnen kijken of zij op grotere schaal kunnen produceren.