Havenpark in Helmond wordt Burgemeester Geukerspark

Vier brutale inbraken in paar uur tijd in Helmond

16:56 HELMOND - In de nacht van maandag op dinsdag is er op ten minste vier adressen op identieke wijze ingebroken in Helmond. Bij De Cacaofabriek, voetbalclub HVV, snackbar Haptaria en bij het schoolgebouw van Helicon werden er ruiten ingegooid.