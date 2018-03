Hayat S. uit Helmond mag niet meewerken aan tv-programma

Hayat (34, geboren als Lieke) wordt verdacht van terrorisme, ze zou eind 2016 hebben geprobeerd zich aan te sluiten bij IS, zo denkt het OM. Zelf ontkent ze dat. Dat vertelde ze maanden geleden in een interview met deze krant en afgelopen zondag op Omroep Brabant.

Haar voorarrest is medio vorig jaar geschorst, sindsdien woont ze op een geheim adres. Voorwaarde voor de schorsing is dat ze zich houdt aan aanwijzingen van de reclassering. Die heeft haar en haar advocaat Burhan Kaya laten weten dat ze niet meer in het publiek over haar zaak mag praten. Dat besluit is genomen nadat Hayat vertelde dat er vandaag opnames zouden worden gemaakt..

Veiligheid

Volgens de reclassering zijn haar openbaringen niet in haar eigen belang en kunnen ze haar resocialisatie na haar rechtszaak bemoeilijken. Ook zouden er signalen zijn dat haar persoonlijke veiligheid en die van de maatschappij in gevaar zouden kunnen zijn. Wat die signalen zijn, is niet bekend.

Treedt Hayat wel in het voetlicht, dan moet ze terug de cel in. Ze kan nu dus ook niet reageren. Volgens haar advocaat Kaya is ze het er 'bepaald niet mee eens' en is ook de programmaleiding er niet over te spreken.