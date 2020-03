Healthy Sisters brengen 50 Helmondse powervrouwen samen in het kasteel

Groot boek in de maak over rijke historie van VDMA, het oudste automotive­be­drijf van Helmond en Eindhoven

11:00 HELMOND/EINDHOVEN - Over het befaamde auto-imperium van Van der Meulen-Ansems is veel te vertellen. Zoveel zelfs, dat een dik boek in de maak is. Dat verschijnt in 2021, precies 135 jaar nadat Jos L. van der Meulen in Helmond zijn smederij opende. „VDMA was het eerste automotivebedrijf in de regio.”