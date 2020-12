Heeft een Helmonder echt een Amsterdamse coke-baas afgeknald en door de shredder gegooid?

voorbeschouwing Helmond Sport heeft ‘giganti­sche kans’ tegen Go Ahead Eagles: ‘Wie had dat in het begin gedacht?’

3 december Het zijn cruciale weken voor Helmond Sport. Als de ploeg van trainer Wil Boessen vrijdag ook van Go Ahead Eagles weet te winnen, nestelen de Helmonders zich stevig in de middenmoot en is de achterstand op Go Ahead slechts één puntje. ,,Wie had dat in het begin van het seizoen gedacht?”