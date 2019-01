Heel Brandevoort als levend Monopoly-bord

BRANDEVOORT - Met de trein reizen van Station West naar Station Oost, straten compleet maken, algemeen kans kaarten kopen. Het thema Monopoly was tot in de kleinste details doorgevoerd bij de derde editie van de Brandevoortse Wijkquiz Witte Wel Witte Nie? zaterdagavond.

Elk van de 78 teams kreeg een leeg Monopolybord waarop ze gaandeweg de avond steeds meer Brandevoortse straten op moesten plakken. Die straten konden de deelnemers verdienen door opdrachten uit te voeren, te ruilen met andere teams en stratenpakketjes te kopen bij de bank. Geen seconde rust krijgt een van de organisatoren Hein Weijdema, als bank ‘Kenny Tellen’ in ‘t Brandpunt. “Het loopt als een gek. We hadden verwacht dat teams om de zoveel tijd langs zouden komen, maar dat het zo leeft is echt bijzonder”, aldus Weijdema.

Ook de teams kunnen het thema erg waarderen. “Wanneer kun je nou als volwassene weer als kind spelen? Het spelbord wakkert dat echt aan”, zegt Jolanda Que. Dat de quiz geheel in het teken zou staan van Monopoly wisten de deelnemende teams al, maar hoe bleef tot het eind toe een verrassing. “Bij ons in het team zijn mensen op 1 dag alle straten van Monopoly afgegaan. Alleen Groningen hebben ze niet meer gered. In hun gezicht heb ik ze niet voor gek verklaard, maar bij iedereen die ik het vertel wel, hoor. Dat gaat wel heel ver”, vindt Que. Niettemin heeft ook zij een grote Monopoly-kennis opgedaan in de aanloop naar de quiz. Zo blijken de straten uit Ons Dorp niet te bestaan en wordt het Aa-Kerkhof in Groningen zonder streepje geschreven. “Maar wat we met die kennis moeten, geen idee”, zegt ze lachend.

Volledig scherm Rudolf de Bruijn in de trein © Carla van Loon

Stations

Que is namens haar team afgevaardigd om de geheime opdracht in de trein te doen. Met de stoptrein reisde een groep van tachtig deelnemers met muts van Station Brandevoort (‘Station West’) naar Station Brouwuis (‘Station Oost’) en weer terug. Wat de bedoeling was van de opdracht werd pas in Brouwhuis duidelijk, wat ervoor zorgde dat de deelnemers de hele heenweg als een gek foto’s maakten van de tussenliggende stations. “Ho wacht, we moeten weer foto’s maken”, zegt deelnemer Rudolf de Bruijn gehaast. De Bruijn heeft een opvallende groene kindermuts op met draak. “Als je een muts op moet zetten, kun je het maar beter meteen goed doen. We doen nu met z’n allen tegelijk raar, dus dan is het niet raar meer.”

Wijkgevoel

Het thema Monopoly vindt hij erg leuk, alleen was het spelelement nog niet helemaal duidelijk voor hem. “Ik zie hier allemaal mensen straten ruilen. Ik heb er helemaal niet bij stilgestaan dat dat nodig zou zijn, maar nu heb ik meteen maar even een appje eruit gestuurd dat we bij volgende opdrachten de straten meenemen”, aldus De Bruijn. “Bij quizzen is het vaak een enorme strijd tussen de teams. Voor het wijkgevoel wilden we juist teams onderling laten samenwerken en in gesprek laten gaan. Heel mooi dat dat ook zo uit blijkt te pakken”, aldus medeorganisator Weijdema.

In totaal deden zo’n 1500 Brandevoorters mee aan de quiz. De uitslag wordt op zaterdag 2 februari bekendgemaakt tijdens een feestavond.

Volledig scherm Team Bubbels & Trubbels met Monopolybord © Carla van Loon