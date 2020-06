Heel Helmond ‘op slot’ om nieuwe rellen te voorkomen: 21-jarige aangehouden met mes op zak

Daarnaast worden er ook vier veiligheidsrisicogebieden aangewezen. Hierdoor kan de politie preventief fouilleren. Beide maatregelen gelden van vrijdagavond 18.00 uur tot zaterdag 27 juni 06.00 uur.

De gemeente meldt dat de vrees bestaat dat er vrijdagavond weer ongeregeldheden uitbreken in Helmond. Op sociale media zijn al diverse oproepen gedaan om mee te doen aan een scootertocht en een bokswedstrijd. Om te voorkomen dat rellende jongeren de openbare orde verstoren en zich door de stad gaan verplaatsen, is de drastische maatregel genomen om per direct een noodverordening af te kondigen voor de hele gemeente Helmond.

Veel politie in de binnenstad

De politie is rond 19.30 uur volop aanwezig in de binnenstad. In de Bindersestraat hielden agenten een 21-jarige Helmonder aan omdat hij een mes op zak had. Busjes en auto’s van de politie rijden in groten getale rond. ,,Dit is het Helmond van 2020’’, zegt een voorbijganger die zijn hond uitlaat. In de Heistraat, bij de Lidl, staat een grote politiemacht. ,,Om te laten zien dat ze er zijn’’, zegt de eigenaar van een shoarma-restaurant. Volgens een andere voorbijganger zijn het jongeren ‘van 14, 15 jaar’ die rotzooi trappen uit verveling. ,,De politie moet ze op hun kop geven!”.

Door de noodverordening kan onder andere strenger worden opgetreden tegen samenscholingen, ongeregeldheden, mensen die zich misdragen, vechten en overlast veroorzaken op openbare plaatsen of drinken. Iedereen van wie het vermoeden bestaat dat-ie in de stad aanwezig is om de openbare orde te verstoren, kan weggestuurd worden.

‘Gedrag zoals afgelopen dinsdag kan echt niet, we tolereren dit niet’, meldt de gemeente. Burgemeester Blanksma: ,,We staan niet toe dat inwoners van Helmond zich onveilig voelen in hun eigen woonomgeving.’’

Fouilleren

Vier gebieden zijn aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Hier mag dus ook gefouilleerd worden. Ze liggen grofweg bij de binnenstad, Helmond-Oost en -Noord. Een gebied wordt begrensd door de Engelseweg, Kanaaldijk Zuid-West, Albastroskade, Montgomerystraat en Montgomeryplein. Het andere ligt tussen de Burgemeester Van Houtlaan, Deurneseweg en Narcissenstraat. Het derde betreft het gebied tussen Wethouder Van Wellaan, Bakelsedijk, Willem Prinzenstraat, Bindersestraat, Binderseind, Marktstraat, Ameidewal en de Noord- en Zuid-Koninginnewal. Het laatste ligt tussen de Uiverlaan, Wethouder Ebbenlaan, Bakelsedijk, N 279, gemeentegrens tegen de Bundertjes, Saxofoonstraat, Basstraat en Vinkenlaan.