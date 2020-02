Heel Helmond sombert; vurig gewenste sport –en beleefcampus verliest nu al zijn glans

Ze deden het graag en zagen de symboliek er ook wel van in. Onderwijsbestuurder Hans Schapenk en toen nog wethouder Frans Stienen trapten vrolijk eind 2017 samen af op de middenstip van de Braak. Een maandje eerder had de gemeenteraad een historisch ja uitgesproken tegen de ombouw van het zieltogende complex naar een fris en fruitige sport- en beleefcampus in 2023. ‘Duo Hans en Frans’ hadden dat pad geëffend, waar talloze andere plannenmakers op stuk waren gelopen.



De twee strategen hadden in de gaten dat het wel kon als sport, onderwijs, bedrijfsleven en bestuur aan elkaar geknoopt werden. Zo konden ze niet alleen het benodigde geld veilig stellen - minimaal 25 miljoen uit de gemeentekas en 30 miljoen uit die van scholenkoepel OMO –, maar ze zouden ook iets neerzetten dat ‘maatschappelijk aanvaardbaar’ is. Zeg maar, dat ook niet-voetballiefhebbers de investering acceptabel vinden.