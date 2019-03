Heilig Hartkerk komt terug in Helmond, als miniatuur

Helmonds bedrijf wint eerste ‘Dutch Masters Innovation Award’ in Den Bosch

15 maart DEN BOSCH/HELMOND - Het Brabantse bedrijf ‘Camarillo’ heeft vanmiddag bij Indoor Brabant in Den Bosch de eerste Dutch Masters Innovation Award gewonnen. Het bedrijf uit Helmond wil met extra informatie meer ‘het verhaal’ bij toeschouwers brengen in de paardensport. “Als je op een beeldscherm naar wielrennen, schaatsen of de Formule 1 kijkt, komt er allerlei informatie voorbij tot aan de oliedruk toe bij wijze van spreken. Die extra data zie je in de paardensport veel minder”, aldus Rikkert Koppes van Camarillo (een volledig wit paard red.).