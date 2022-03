Heimelijk voorbereide sluiting Helmondse Fokker-fabriek zet kwaad bloed: ’Hier wordt een bedrijf vernietigd’

Gekozen als raadslid en toen toch niet omdat een ander meer stemmen kreeg: ‘Maar in de politiek is er altijd nog een achterdeur­tje’

EINDHOVEN - Ze zaten afgelopen week in een emotionele achtbaan. Van net niet in de raad naar net wel in de raad om vervolgens toch weer over de rand te vallen. Op allerlei plekken in de regio raakten kandidaat-raadsleden hun zetel alsnog kwijt omdat een ander lager op de lijst genoeg voorkeurstemmen behaalde.

24 maart