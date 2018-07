Hein van der Zeeuw naar Elkerliek Helmond

Bootcamp­park Brande­voort: veel hindernis­sen, al voor de start

9:11 HELMOND - De bodem bleek nat, erg nat. Voor de bouw van hun bootcamppark in Brandevoort hadden Mark Hendriks en zijn vrouw Manon van de Kerkhof uiteindelijk 1,2 kilometer aan drainagebuizen nodig. Toen die leidingen in het voorjaar de grond in moesten, vroor het. En nu, bij de afrondende werkzaamheden, is het snikheet. Een parcours met hindernissen, zeg maar.