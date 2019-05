Heksentheater in Kasteel Helmond

Van Haven- naar Geukers­park in Helmond

9:51 HELMOND - Het Havenpark is niet meer. Het toekomstige stadspark in het centrum van Helmond draagt sinds dinsdagmiddag de naam van voormalig burgemeester Jacques Geukers. De geboren Haarlemmer zwaaide van 1966 tot 1986 de scepter in Helmond.