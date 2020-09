Helder Helmond en Helmond Aktief willen fuseren: ‘Samen sta je sterker’

Helder Helmond heeft momenteel drie zetels, terwijl Helmond Aktief met één zetel vertegenwoordigd is in de raad. De oppositiepartijen zien naar eigen zeggen veel overeenkomsten in hun politieke agenda's. ,,We zitten op één lijn en werken veel samen”, zegt Michael Rieter, fractievoorzitter namens Helder Helmond. ,,Bovendien raakt de Helmondse politiek steeds verder versnipperd, en dan gaat het niet alleen over recente afsplitsingen. Tijdens de vorige verkiezingen deden er ook al vier lokale partijen mee. We denken dat we samen sterker staan.”

Anno 2020 zitten er dertien verschillende partijen in de Helmondse gemeenteraad. Jacqueline Bach en Désirée Meulenbroek gingen als eenmansfractie verder, nadat er tijdens deze bestuursperiode strubbelingen ontstonden binnen respectievelijk 50Plus en het CDA.

Gemeenteraadsverkiezingen van 2022

Berry Smits van Helmond Aktief verduidelijkt dat Theo van Mullekom, de vorig jaar overleden roerganger van zijn partij, in de laatste fase van zijn leven hamerde op samenwerking tussen lokale fracties. ,,We zijn vervolgens gaan polsen, peilen en praten”, zegt Smits. ,,En de gesprekken met Helder Helmond verlopen al een tijdje prettig. Over veel thema's denken we hetzelfde. De vooruitzichten zijn gewoon goed, dat durf ik wel te zeggen.”

Helder Helmond en Helmond Aktief hopen aan het eind van dit jaar bekend te kunnen maken dat de fusie een feit is. Daarvoor hebben ze wel de steun van hun leden nodig. ,,Uiteindelijk hopen we tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 als een partij mee te kunnen doen”, zegt Rieter. De fractievoorzitter van Helder Helmond vindt het nog te vroeg om te praten over een mogelijke, nieuwe partijnaam. ,,We doen alles op de juiste volgorde. We hebben de komende maanden nog veel werk te doen.”