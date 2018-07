Helder Helmond is verbaasd dat de stad niet meedoet aan wietproef

Zomerserie Logistiek: Online supermarkt Picnic in Eindhoven is een grootgrut­ter met schort én algoritmen

12:00 EINDHOVEN - Vanzelfsprekend is de klant koning, bij de nieuwe online supermarkt Picnic. Dat vereist wel een verfijnd systeem, waarin die klant achter de schermen in Eindhoven verandert in een reeks allesbepalende streepjescodes.