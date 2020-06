Helder Helmond ‘koestert’ Zwarte Piet: ‘Knecht? Dat is een eretitel’

HELMOND - De fractie van Helder Helmond heeft dinsdagavond in een brief de hoop uitgesproken dat er tijdens Sinterklaastijd in Helmond zwarte pieten te zien zullen zijn. ,,Zwarte Piet is geen racisme. Sterker nog: hij is bedacht als anti-slavernij-actie”, zo staat er in het schrijven van de lokale partij.

Helder Helmond geeft in de brief niet aan waarom ervoor is gekozen om dit statement eind juni naar buiten te brengen. Mogelijk heeft het ermee te maken dat het team achter het Kasteel van Sinterklaas deze week met enkele mededelingen komt. De organisatie gaf eerder aan dit jaar na te gaan nadenken over de kleur van de knecht. Lex Coolen zei onlangs in het ED: ,,Door de uitspraak van Rutte is er weer veel gaan schuiven.” Het Kasteel van Sinterklaas is ieder jaar een groot succes. Dit jaar wordt het vijftienjarige jubileum gevierd.

Helder Helmond zegt in het ingezonden stuk dat de kwalificatie van een knecht als eretitel moet worden beschouwd. ,,Een ‘knecht’ was een eretitel. Denk maar aan schildersknecht, bakkersknecht, enzovoorts. Knecht zijn van een bisschop was natuurlijk helemaal een grote eer! Het is daarom zo jammer dat sinds zeven jaar Zwarte Piet geheel ten onrechte in diskrediet wordt gebracht.” Ook refereert de partij naar een prentenboekje van Jan Schenkman uit 1850. ,,Zwarte Piet is geen racisme.”

De fractie van Michael Rieter vindt dan ook dat er dit jaar zwarte pieten aanwezig moeten zijn in het Kasteel en in de rest van de stad. In een historische uiteenzetting probeert Helder Helmond uit te leggen dat Zwarte Piet onderdeel uitmaakt van een jarenlange traditie. ,,Vanaf 1850, dus al 170 jaar, kennen we het Sinterklaasfeest min of meer in de huidige vorm. Met een donkere knecht, die er waarschijnlijk al jaren daarvoor ook al was. Zeker is dat er al in 1895 sprake was van Zwarte Piet; dit jaar dus precies 125 jaar.”

De organisatie van het Kasteel van Sinterklaas wilde dinsdagavond nog niet kwijt of er dit jaar zwarte pieten rondlopen op het terrein. ,,We komen snel met duidelijkheid”, aldus een woordvoerder.