Helicon in megafusie groen onderwijs: Meer bieden en toch klein blijven

HELMOND - Het is een megafusie waar duizenden leerlingen in half Nederland mee te maken krijgen. De groenscholen van Helicon gaan samen met twee collega's. De scholen blijven klein en overzichtelijk. Het grote voordeel: ,,We kunnen meer bieden”, zegt bestuursvoorzitter Annemarie Moons.

Helicon verzorgt groen vmbo- en mbo-onderwijs dat voortkomt uit de vroegere agrarische scholen. Het heeft scholen op negen locaties in Brabant en Gelderland (samen ruim 6000 leerlingen), waaronder in Eindhoven, Helmond en Boxtel. De fusie is met de collega’s Wellant (Utrecht, Noord- en Zuid-Holland) en Citaverde (Limburg). ,,We doen deels hetzelfde, maar deels zijn we ook aanvullend. We zijn ook geen concurrenten van elkaar”, zegt Moons (55).

Het nieuwe Yuverta geeft straks in 53 scholen les aan 21.000 leerlingen. ,,Onze scholen blijven klein van opzet", onderstreept Moons. Voordelen zijn er volgens haar genoeg. Samen kunnen de scholen eerder aan nieuwe opleidingen beginnen, waardoor leerlingen meer keuze hebben. Verder zijn er schaalvoordelen, zoals één centrale administratie voor allemaal. Ook kan een grote organisatie kleinere opleiding makkelijker in de lucht houden.

De nieuwe bestuursvoorzitter was onder andere voorzitter van de universiteitsraad van de TU/e en Brabants gedeputeerde. In de nieuwe organisatie is Cyrille van Bragt (48) uit Mierlo lid van de raad van bestuur van Yuverta. Zij werkte onder andere bij Fontys, was directeur van Helicon Helmond en daarna collegelid bij Helicon.

Connectie zoeken

Brabant kent een goede dekking van mbo-opleidingen, geeft Van Bragt aan. ,,Wat Helicon betreft: Het zijn vaak kleine locaties met kleine opleidingen. Door onze organisaties te verbinden, kunnen we veel bieden, ook in de toekomst.”

Het groene onderwijs is in verandering. Er moet veel vaker de connectie worden gezocht met andere mbo-instellingen, zoals de ROC's. Zo geldt dat bijvoorbeeld voor de opleiding kinderopvang op de boerderij. Van Bragt geeft een ander voorbeeld: Het gebruik van drone's op de boerderij. Of virtual farming, het op afstand beheren van een boerenbedrijf. ,,Dan hebben we het over opleidingen waarvoor je elkaar als collega's nodig hebt.”

Quote Al die groene daken die we graag willen, hebben onderhoud nodig.” Cyrille van Bragt , Lid raad van bestuur Yuverta

De ontwikkelingen in duurzaamheid gaan snel. De vraag naar opleidingen komt van de consument en bedrijven. ,,Al die groene daken die we graag willen, hebben onderhoud nodig", vervolgt Van Bragt. ,,Dat vraagt om veel groene kennis en expertise.” Die dwarsverbanden tussen scholen worden ook al gemaakt, zegt Moons. Ze noemt als voorbeelden het Summa College (Eindhoven), Ter Aa (Helmond) en het Koning Willem I College (Den Bosch).

We doen dit met elkaar

Het mbo heeft de maatschappelijke opdracht die vertaling van vraag naar aanbod van opleidingen goed te verzorgen. Daarbij moeten de scholen van Helicon, straks dus Yuverta, rekening houden met wat Moons de regionale agenda noemt. ,,We doen dit met elkaar, met anderen.”

Het beroepsvooruitzicht in het groene gebied is goed. Moons: ,,We weten dat 85 procent zonder probleem een baan vindt. Het is zo dat alles wat met dierenverzorging te maken heeft, een erg grote sector met werkgelegenheid vormt. Het voordeel van groen onderwijs is ook dat het heel breed is. Er is veel keuze.”

De bestuurlijke fusie heeft op 1 januari al plaatsgevonden. Met ingang van het nieuwe schooljaar gaan de scholen zich nadrukkelijker onder de vlag van Yuverta presenteren.