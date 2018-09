Hellemonse Avond met Wim Daniëls bij Heemkunde Helmont

Tweemaal rood voor geplaagd Oranje Zwart maar dat wint wel: 2-5

11:09 HELMOND - Na hectische weken waarin Oranje Zwartmeer in de rechtszaal te vinden was dan op het veld mocht de Helmondse voetbalclub zondag weer de wei in. Op bezoek bij Bruheze werd de bekerwedstrijd overtuigend gewonnen.